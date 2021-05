Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Grenzach-Wyhlen: Fußgänger rennt gegen Pkw - Polizei sucht Zeugen

Freiburg (ots)

Ein Pkw-Fahrer befuhr am Mittwoch, 26.05.2021, gegen 18.00 Uhr, mit seinem grauen BMW Kabriolett, die Basler Straße von der Grenze kommend in Richtung Ortsmitte. Er wollte nach links in die Hauptstraße abbiegen und fuhr auf die Linksabbiegespur. Dort rannte nach Sachlage plötzlich ein Fußgänger, von rechts kommend, über die Straße und prallte gegen die Beifahrertür des BMW. Der 24-jährige Fußgänger stürzte zu Boden. Er wurde leicht verletzt. Am Pkw entstand ein Sachschaden von etwa 2.000 Euro. Der Verkehrsunfall wurde nachträglich bei der Polizei zur Anzeige gebracht. Der Polizeiposten Grenzach-Wyhlen, Telefon 07624 9890-0, sucht Zeugen, welche Angaben zu dem Unfallhergang machen können.

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell