POL-FR: Wehr: versuchter Diebstahl von Baustelle - Polizei sucht Zeugen

Freiburg (ots)

Unbekannte versuchten mit einem Fahrzeug am Freitag, 28.05.2021, gegen 04.20 Uhr, von der Kraftwerkbaustelle in der Todtmooser Straße mehrere hundert Meter Starkstromkabel von der Baustelle zu ziehen, was jedoch nicht gelang. Der Polizeiposten Wehr, Telefon 07762 80780, sucht Zeugen, welche Hinweise zu Personen oder Fahrzeugen geben können, die sich zum Tatzeitpunkt in der Todtmooser Straße zur Abzweigung Wehratalweg aufgehalten haben könnten.

