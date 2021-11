Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (HDH) Giengen - Zu schnell auf glatter Straße

Am Dienstag kam ein Fahrzeuglenker bei Giengen von der Fahrbahn ab.

Ulm (ots)

Gegen 15.30 Uhr war ein Transporter zwischen Oggenhausen und Giengen unterwegs. In einer Linkskurve kam das Fahrzeug von der Fahrbahn ab und beschädigte einen Leitpfosten. Der Fiat kippte auf die Seite. Der 31-jährige Fahrer verletzte sich dabei leicht. Anschließend verbrachte ihn der Rettungsdienst in eine Klinik. Bisherigen Ermittlungen zufolge soll der Lenker aufgrund überhöhter Geschwindigkeit und einer glatten Fahrbahn von der Straße abgekommen sein. Das Fahrzeug war nach dem Unfall nicht mehr fahrbereit, ein Abschlepper barg es. Den Sachschaden am Transporter schätzt die Polizei auf 10.000 Euro. Der Verkehrsdienst Heidenheim (Tel. 07321 9752 32) hat die Ermittlungen aufgenommen

Im Herbst können die Straßen durch herunterfallende Blätter und Nässe besonders glatt werden. Glätte auf der Fahrbahn kann das Brems- und Lenkverhalten des Fahrzeugs beeinträchtigen. Deshalb gilt es aufmerksam zu sein, die Beschaffenheit der Straße zu prund gegebenenfalls die Geschwindigkeit zu reduzieren.

++++2106201

Simon Frach/Claudia Kappeler, Tel. 0731/188-1111, E-Mail: ulm.pp.sts.oe@polizei.bwl.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Ulm, übermittelt durch news aktuell