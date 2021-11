Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (UL) Westerstetten - Einbruch in Wohnhaus

Am Dienstag wurde in Westerstetten Schmuck und ein Hochzeitskleid gestohlen.

Ulm (ots)

Zwischen 8 und 18.30 Uhr brach ein Täter die Terrassentür an einem Einfamilienhaus im Silcherweg auf. Er ging ins Innere. Auf der Suche nach Brauchbarem wühlte er auch in Schränken. Dabei fand er Schmuck und ein Hochzeitskleid. Der Täter machte die Sachen zu seiner Beute und flüchtete damit. Seine Spuren blieben an dem Tatort zurück. Spezialisten der Polizei haben sie gesichert. Sie geben den Ermittlern der Ulmer Kriminalpolizei (0731/188-0) erste Hinweise auf den Einbrecher.

Die Polizei warnt:

Übliche Fensterkonstruktionen bieten in der Regel keinen Schutz - meist werden sie vom Einbrecher mit einfachem Werkzeug aufgehebelt. Besonders gefährdet sind gut erreichbare und von Dritten schwer einsehbare Fenster, Terrassen- und Balkontüren. Bereits einfache technische oder mechanische Sicherungsmaßnahmen können die Einbrecher aufhalten oder auch von Anfang an fernhalten. Wie man solche Türen, aber auch andere Fensterarten, besser vor Einbrüchen schützen kann, erfahren Sie hier: https://www.k-einbruch.de/sicherheitstipps/fenster/

++++++++ 2107803

Jürgen Rampf / Claudia Kappeler, Tel. 0731/188-1111

