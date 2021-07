Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Gailingen am Hochrhein) Geldkassette bei Vereinsheim gestohlen (14.07. - 15.07.2021)

Gailingen am Hochrhein (ots)

Eine Geldkassette mit Bargeld hat ein Unbekannter zwischen Mittwoch, 14. Juli um 20 Uhr und dem gestrigen Donnerstag um 13.30 Uhr bei einem Vereinsheim in der Dörflinger Straße gestohlen. Die Geldkassette befand sich in einer Kühltheke in einem Bewirtungszelt neben dem Vereinsheim, die mit Vorhängeschloss gesichert war. Der unbekannte Dieb hebelte diese auf und entwendete die Kassette. Hinweise zu dem Diebstahl nimmt der Polizeiposten Gottmadingen (Tel. 07731/1437-0) entgegen.

