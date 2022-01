Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Sachbeschädigung an Pkw

Hildesheim (ots)

Hildesheim - Moritzberg (eis) In der Nacht von Freitag auf Samstag wurde ein in der Joseph-Müller-Straße ordnungsgemäß geparkter Pkw durch bislang unbekannte Täter beschädigt. An dem 16 Jahre alten VW Polo wurde rechte Außenspiegel abgebrochen; zudem der Heckscheibenwischer abgerissen und der Arm des linken vorderen Scheibenwischers hochgebogen. Schließlich wurde die Motorhaube zerkratzt und das Dach auf noch unbekannte Art und Weise an mehreren Stellen eingedellt. Ein Zeuge hatte gegen 01:30 Uhr eine Gruppe dunkel gekleideter Jugendlicher an dem besagten Fahrzeug festgestellt, die auffällig um den Pkw herumgegangen wären und lautstark durcheinandergeredet hätten. Ob es sich bei der Personengruppe um die mutmaßlichen Täter handelte, könnten weitere Ermittlungen zeigen. Durch die eingesetzten Kräfte konnten daktyloskopische Spuren gesichert werden. Die Höhe des Sachschadens wird im mittleren dreistelligen Bereich angesiedelt. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Hildesheim unter der Rufnummer 05121/939-0 entgegen.

