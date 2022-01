Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Unfallbeteiligter verursacht Sachschaden und entfernt sich vom Unfallort

Hildesheim (ots)

Bad Salzdetfurth - (gle) - Am Freitag, den 21.01.2022 kam es in Bad Salzdetfurth zu einer Unfallflucht.

Eine 25-Jährige aus Bad Salzdetfurth stellte in der Zeit von 13:50 Uhr bis 14:02 Uhr ihren PKW Peugeot in der Straße Auf der Hollig ab, um dort Angehörige zu besuchen. Gegen 14:00 Uhr meldete sich eine derzeit unbekannte Person bei der Geschädigten und teilte ihr mit, dass an ihrem Fahrzeug ein Schaden verursacht worden sei.

Im Rahmen einer Nachschau stelle die 25-Jähige fest, dass ihr Außenspiegel durch einen unbekannten Verkehrsteilnehmer beschädigt worden ist.

Die Polizei Bad Salzdetfurth bittet nun Zeugen, die Angaben zu dem Verursacher machen können, sich mit der Dienststelle in Bad Salzdetfurth unter der Rufnummer 05063 / 9010 in Verbindung zu setzen. Insbesondere der Verkehrsteilnehmer, welcher den Schaden an dem Peugeot festgestellt hat, wird gebeten, sich bei der Polizei zu melden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Hildesheim, übermittelt durch news aktuell