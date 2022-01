Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Giesen- Alkohol am Steuer

Hildesheim (ots)

Giesen/Hasede - (jb) Am 22.01.22, gg. 02:43 Uhr wurde in der Hannoverschen Str. in Hasede ein 35-jähriger laatzener Fahrzeugführer kontrolliert. Im Rahmen der Kontrolle wurde ihm ein freiwilliger Atemalkoholtest angeboten und durchgeführt. Ergebnis:0,82%o. Sein Fahrzeug musste er zunächst stehen lassen. Auf der Polizeiwache wurde mit ihm ein gerichtsverwertbarer Atemalkoholtest durchgeführt. Den Laatzener erwartet nun ein Ordnungswidrigkeitsverfahren.

