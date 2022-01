Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Versuchter Wohnungseinbruchdiebstahl in leerstehende Wohnung in 31028 Gronau (Leine)

Hildesheim (ots)

(fre) Im Tatzeitraum vom 20.01.2022, 17.30 Uhr bis 21.01.2022, 14:45 Uhr, ereignete sich in der Straße "Alte Dorfstraße" in 31028 Gronau (Leine), OT Wallenstedt, ein versuchter Wohnungseinbruchdiebstahl. Bislang unbekannte Täter verschafften sich auf bislang unbekannte Weise Zugang in das Innere eines Mehrfamilienhauses und versuchten dort die Wohnungstür einer leerstehenden Wohnung aufzuhebeln. Ob die Wohnungstür dadurch in Gänze geöffnet und die Wohnung anschließend unberechtigt betreten wurde, kann nach derzeitigen Ermittlungstand nicht abschließend gesagt werden. Die betroffene Wohnung wird aktuell nicht bewohnt, sodass nichts entwendet werden konnte.

Personen, die sachdienliche Angaben machen können, werden gebeten, sich mit dem Polizeikommissariat Elze unter der Telefonnummer 05068-93030 in Verbindung zu setzen.

