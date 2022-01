Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Sarstedt - Einbrüche in Hotteln und Gödringen

Hildesheim (ots)

Sarstedt - (jb) In Hotteln drang am, Freitag gg. 17:40 Uhr, ein Mann in ein Einfamilienhaus in der Straße Diestelberg ein, indem er die Terrassentür aufhebelte. Dies wurde durch einen Spaziergänger beobachtet, der zunächst weiterging und dann sofort die Polizei verständigte. Das Haus wurde dabei von dem Zeugen und alarmierten Nachbarn bis zum Eintreffen der Polizei weiter beobachtet. Durch die Beamten wurde das Haus dann durchsucht. Der Täter, es soll sich um einen ca. 170cm großen und dunkel gekleideten Mann handeln, konnte nicht mehr angetroffen werden. Vermutlich war dieser über eine rückwärtige Tür geflüchtet. Auch eine sofortige Fahndung nach dem Täter verlief erfolglos. Über das Diebesgut kann momentan noch keine Auskunft gegeben werden.

Zu einem weiteren Einbruch kam es am Freitag, zwischen 17:40 Uhr und 21:45 Uhr in der Gerhart-Hauptmann-Straße in Gödringen. Der oder die Unbekannten versuchten zunächst erfolglos die Terrassentür und ein Fenster aufzuhebeln. Hiernach warfen sie ein Fenster ein und drangen hierüber in das Einfamilienhaus. Im Haus durchsuchten sie sämtliche Räume. Über das Diebesgut kann bislang keine Auskunft gegeben werden. Der Schaden wird bislang auf ca. 6000EUR geschätzt.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise zum Tatverdächtigen geben können, werden gebeten sich bei der Polizei in Sarstedt, unter der Telefonnummer 05066 / 985-0, zu melden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Hildesheim, übermittelt durch news aktuell