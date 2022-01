Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: 63-Jähriger fährt mit Auto gegen Baum

Hildesheim (ots)

Delligsen: In den Abendstunden des 20.01.2022 wurde die Ortsfeuerwehr Delligsen gegen 19:10 Uhr, gemeinsam mit Polizei und Rettungsdienst, auf die B3 alarmiert. Kurz zuvor kam hier ein schwarzer Opel, mit einem Insassen, von der Fahrbahn ab und prallte frontal gegen einen Baum. Das Fahrzeug, welches in Fahrtrichtung Alfeld fuhr, kam in Höhe der Ortschaft Delligsen nach links von der Fahrbahn ab und kollidierte hier mit einem Baum. Bei dieser Kollision, wurde der 63 Jahre alte Fahrer aus Delligsen leicht verletzt. Noch vor Eintreffen der Feuerwehr konnte er das Fahrzeug eigenständig verlassen und wurde bereits durch den Rettungsdienst versorgt. Nach dieser Behandlung verblieb er am Unfallort. Der Gesamtschaden am Pkw und Straßenbaum wurde mit ungefähr 25000 Euro beziffert. Die Polizei hat die Ermittlungen zu dem Unfallhergang aufgenommen.

