Polizei Lippe

POL-LIP: Extertal-Linderbruch, Am Rethberg 4 - Brand eines Bauernhofes

Lippe (ots)

(AL) Am heutigen Morgen, gegen 04:25 Uhr, geriet der Mittelteil (Nebengebäude/Scheune) eines u-förmig aufgebauten Bauernhofes in Vollbrand. Die Feuerwehr konnte das Übergreifen des Feuers auf den nördlichen Scheunenteil verhindern. Bei dem Brand wurden keine Personen verletzt. Die Ursache des Brandes und die Schadenhöhe müssen noch ermittelt werden. Die Löscharbeiten dauern noch an.

