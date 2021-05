Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Versuchter Einbruch in Getränkemarkt

Kaiserslautern (ots)

Mit einem Pflasterstein haben Unbekannte versucht am Sonntagmorgen die Eingangstür eines Getränkemarkts in der Mainzer Straße einzuwerfen. Vermutlich kurz vor 6:30 Uhr warfen die Täter den Stein gegen die Glastür. Die Scheibe zerbrach teilweise. Die Polizei geht von einem Einbruchversuch aus. Den Tätern war es allerdings nicht gelungen, in den Markt einzudringen. Sie flüchteten. Die Polizei sicherte Spuren und nahm die Ermittlungen auf. Die Beamten bitten um Hinweise. Wer hat am Sonntagmorgen Verdächtiges wahrgenommen? Zeugen werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0631 369 2150 mit der Polizei Kaiserslautern in Verbindung zu setzen. |erf

Original-Content von: Polizeipräsidium Westpfalz, übermittelt durch news aktuell