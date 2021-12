Polizeiinspektion Celle

POL-CE: Berauschte Fahranfänger aus dem Verkehr gezogen

Celle (ots)

Unmittelbar nach den Feiertagen wurden am gestrigen Montag, den 27.12.2021, zwei berauschte Autofahrer aus dem Verkehr gezogen.

Zunächst fiel einer Streifenwagenbesatzung ein grauer Nissan in der Harburger Straße in 29303 Bergen am Montagnachmittag auf, als dieser eine rote Ampel überfuhr. Bei der anschließenden Kontrolle stellten die Beamten beim 20-jährigen Autofahrer eine deutliche Alkoholbeeinflussung fest. Erschwerend hinzu kam, dass der 20-Jährige gar nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis ist. Folglich musste der Heranwachsende zunächst eine Blutentnahme über sich ergehen lassen und das Auto an der Kontrollörtlichkeit stehenlassen. Ihn erwarten Verfahren wegen Trunkenheit im Verkehr und Fahren ohne Fahrerlaubnis.

Am Montagabend kontrollierten Beamte einen 19-Jährigen in einem Opel Astra in der Straße Birkenhof in 29225 Celle. Hierbei erbrachte ein freiwilliger Urintest den Nachweis der Betäubungsmittelbeeinflussung. Somit wurde auch dem 19-Jährigen Blut abgenommen und die Weiterfahrt untersagt.

Original-Content von: Polizeiinspektion Celle, übermittelt durch news aktuell