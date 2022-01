Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Gefährliche Körperverletzung nach vorangegangenen Streitigkeiten vor Bar

Hildesheim (ots)

Hildesheim, Wallstraße (eis) Am Samstagmorgen, gegen 06:04 Uhr, meldet ein Passant, dass ihn das Opfer einer vorangegangenen Körperverletzung gebeten habe, die Polizei zu alarmieren. Die eingesetzte Funkstreifenbesatzung kann vor den Räumlichkeiten der Innenstadtwache der Polizei Hildesheim einen 23-jährigen Hildesheimer feststellen. Dieser hat augenscheinlich frische Verletzungen und teilweise zerrissene Oberbekleidung. Er gibt an, von mehreren Personen "verprügelt" worden zu sein. Zum Geschehenshergang machen er und ein unabhängiger Zeuge, der sich auch zu erkennen gibt, unterschiedliche Angaben. Unstrittig scheint zu sein, dass es vor einer Bar in der Wallstraße zwischen dem Opfer und mehreren Personen zu Streitigkeiten gekommen war. Womöglich steht das Verschwinden eines Mobiltelefons aus der besagten Bar im Zusammenhang mit dem Streitgeschehen. Die Polizei Hildesheim bittet nun eventuelle Zeugen, sich unter der Rufnummer 05121/939-0 zu melden, um die Hintergründe der Tat aufklären zu können.

