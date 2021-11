Polizeidirektion Itzehoe

POL-IZ: 211101.2 Heide: Einbruch in Wohnung

Heide (ots)

Bei einem Einbruch in eine Wohnung in einem Mehrfamilienhaus in Heide hat ein Unbekannter am Wochenende einen Tresor samt Inhalt entwendet. Die Polizei sucht nun nach Zeugen, die Hinweise auf den Einbrecher geben können.

Am vergangenen Samstag suchte ein Unbekannter im Zeitraum von 18.00 Uhr bis 23.15 Uhr eine Wohnung in der Friedrichstraße auf. Er öffnete die Wohnungstür gewaltsam und durchsuchte sämtliche Räume. Letztlich stahl er einen Tresor, der Bargeld enthielt und entfernte sich mitsamt seiner Beute unbemerkt vom Tatort.

Zeugen, die am Samstagabend im Bereich der Friedrichstraße verdächtige Personen oder Fahrzeuge wahrgenommen haben, sollten sich mit der Heider Kripo unter der Telefonnummer 0481 / 940 in Verbindung setzen.

Merle Neufeld

