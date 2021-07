Bundespolizeiinspektion Weil am Rhein

BPOLI-WEIL: Strafanzeige wegen gefälschtem Visum

Neuenburg am Rhein (ots)

Einen Pass konnte ein algerischer Staatsangehöriger bei der Kontrolle durch die Bundespolizei nicht vorweisen, stattdessen zeigte er auf dem Smartphone ein Bild eines gefälschten Visums. Ihn erwartet nun eine Strafanzeige wegen Urkundenfälschung.

Am vergangenen Freitagmittag (23.07.2021) stellte eine Streife der Bundespolizei im Nahverkehrszug von Mulhouse kommend, einen 38-jährigen algerischen Staatsangehörigen ohne Identitätspapiere fest. Nach Halt des Zuges im Bahnhof Neuenburg am Rhein, wurde der Mann im Rahmen der intensivierten Schleierfahndung nach Ausweisdokumenten befragt. Auf seinem Smartphone zeigte er der Bundespolizeistreife Bilder seines Reisepasses samt Visum. Bei genauer Betrachtung stellte die Streife fest, dass es sich bei dem vorgezeigten Visum um eine Fälschung handelte. Der 38-Jährige wurde zum Bundespolizeirevier nach Freiburg im Breisgau verbracht wo er um Asyl nachsuchte. Wegen des Verdachts der Urkundenfälschung sowie der unerlaubten Einreise nach Deutschland, wurde ein Ermittlungsverfahren gegen ihn eingeleitet. Danach wurde der 38-Jährige an die entsprechende Erstaufnahmeeinrichtung weitergeleitet.

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Weil am Rhein, übermittelt durch news aktuell