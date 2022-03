Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Betrunken am Steuer erwischt

Waldsee (ots)

Am frühen Samstagmorgen, 26.03.2022, 02:35 Uhr, kontrollierten Beamte der Polizeiinspektion einen Kia Sorento, weil er im Bereich Waldsee durch leichtes "Schlangenlinien-Fahren" aufgefallen war. Bei der darauffolgenden Überprüfung stellten die Beamten schnell Atemalkoholgeruch bei der 44-jährigen Fahrerin fest. Ein anschließender Schnelltest ergab einen Wert von 1,12 Promille in der Atemluft. Der Führerschein der Frau wurde sichergestellt, ihr wurde eine Blutprobe entnommen. Am Ende des eingeleiteten Strafverfahrens droht der Fahrerin nicht nur eine Geldstrafe, sondern auch der Entzug der Fahrerlaubnis.

