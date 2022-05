Polizei Homberg

POL-HR: Gudensberg: 650 Liter Kraftstoff aus zwei Baggern gestohlen

Homberg (ots)

Gudensberg

Dieselkraftstoff aus Baumaschinen gestohlen. Tatzeit: 29.04.2022, 19:00 Uhr bis 02.05.2022, 08:00 Uhr 650 Liter Dieselkraftstoff stahlen unbekannte Täter aus zwei Baggern, welche am Wochenende in einer Baustelle zwischen Gudensberg und Maden abgestellt waren. Die Täter begaben sich zu den abgestellten Baggern und brachen die verschlossenen Tankdeckel auf. Anschließend zapften sie insgesamt 650 Liter Kraftstoff aus den beiden Tanks. Wie die Täter ihre Beute abtransportierten steht zurzeit nicht fest. Hinweise bitte an die Polizeistation in Fritzlar, unter Tel.: 05622-99660 Markus Brettschneider, PHK -Pressesprecher-

Original-Content von: Polizei Homberg, übermittelt durch news aktuell