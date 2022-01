Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: (Bad Dürkheim) - Ortsschild gestohlen

BAD DÜRKHEIM (ots)

Im Zeitraum von 23.01.2022 00:00 Uhr bis 09:00 Uhr wurde das Ortschild am Ortseingang von Leistadt, von Weisenheim/Berg kommend, entwendet. Bislang unbekannte Täter schraubten das Ortsschild und ein Parkplatzschild ab. Ein Verkehrsteilnehmer hatte am Morgen dann den Diebstahl festgestellt und die Polizei informiert. Es entstand Sachschaden in Höhe von 150 Euro. Die Polizei Bad Dürkheim hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet um Hinweise unter 06322 963 0 oder per E-Mail an pibadduerkheim@polizei.rlp.de

