Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Rems-Murr-Kreis: Wechselfallenbetrüger - Unfälle

Rems-Murr-Kreis: (ots)

Backnang: Unfall vor Fußgängerüberweg

Ein 19-jähriger Autofahrer verursachte am Donnerstag gegen 16.25 Uhr einen Auffahrunfall. Wegen einem an einem Fußgängerüberweg querendem Kind musste ein 18-jähriger in der Aspacher Straße abbremsen. Diese Gefahrensituation bemerkte der 19-jährige Golf-Fahrer zu spät und fuhr dem Pkw Ford auf. Hierbei entstand Sachschaden in Höhe von ca. 3500 Euro.

Backnang: Unfall beim Fahrstreifenwechsel

Rund 4000 Euro Sachschaden ist die Bilanz eines Unfalls, der sich am Donnerstag gegen 21.15 Uhr in der Stuttgarter Straße ereignete. Ein 37-jähriger Lkw-Fahrer wechselte dort auf Höhe der Chelmfordbrücke den Fahrstreifen und übersah den rechts neben ihm fahrenden Pkw. Verletzt wurde bei dem Unfall niemand.

Fellbach: Auffahrunfall

Ein 27-jähriger Opel-Fahrer befuhr am Donnerstag gegen 14.45 Uhr die Hauptstraße und folgte der abknickenden Vorfahrtsstraße in Richtung Hegnacher Straße. Vor einem dortigen Fußgängerüberweg fuhr er auf den Pkw einer Hyundai-Fahrerin auf, die dort angehalten hatte, um einem Fußgänger das Queren zu ermöglichen. Bei dem Unfall entstand ca. 14000 Euro Sachschaden.

Fellbach: Vorfahrt missachtet

Unachtsam fuhr am Donnerstagnachmittag gegen 14.30 Uhr eine 62-jährige Audi-Fahrerin von einem Grundstück kommend auf die Bruckstraße ein. Sie übersah hierbei ein Schneeräumfahrzeug und stieß mit diesem zusammen. Die Autofahrerin blieb hierbei unverletzt. Es entstand Sachschaden in Höhe von ca. 5000 Euro.

Schorndorf: Bäckereien von Wechselfallenbetrüger heimgesucht

Ein ca. 45-jähriger Betrüger war am Donnerstagnachmittag gleich zwei Mal in Bäckereien aufgefallen. Gegen 15.30 Uhr ging er in eine Filiale in der Joh.-Phil.-Palm-Straße, kaufte dort zwei Sektflaschen und bezahlte mit einem 100 Euro-Schein. Danach beschwerte er sich über den Preis und gab die Flaschen zurück. Bei der Rückabwicklung bzw. bei dem Hin und Her versuchte er einen 50 Euro-Schein einzubehalten. Dies bemerkte jedoch die Verkäuferin, sodass kein Schaden eintrat. Mit hoher Wahrscheinlichkeit betrat derselbe Mann dann etwas später eine Filiale in der Arnold-Galerie und handelte dort wie ähnlich wie zuvor. Hier gelang es ihm 50 Euro zu erbeuten. Von dem Betrüger liegt folgende Beschreibung vor:

Er war zwischen 40 und 45 Jahre alt, ca. 165cm groß, untersetzt und hatte helle Augenbrauen. Bekleidet war er mit einer Mütze, olivgrünem Parka und verschmutzte blaue Jeans. Möglicherweise fiel der Mann am Donnerstag noch in weiteren Geschäften auf. Hinweise auf den unbekannten Mann wird von der Polizei Schorndorf unter Tel. 07181/2040 erbeten.

Fellbach: Vorrang missachtet

Ein 18-jähriger Audi-Fahrer war am Donnerstagabend gegen 21:30 Uhr auf der Schorndorfer Straße in Fahrtrichtung Stuttgarter Straße unterwegs und wollte an der Kreuzung Stuttgarter Straße / Schorndorfer Straße / Bahnhofstraße nach links in die Bahnhofstraße abbiegen. Hierbei missachtete er den Vorrang eines entgegenkommenden 25-jährigen Hyundai-Fahrers. Diesem gelang es zwar noch auszuweichen und eine Kollision mit dem Audi zu verhindern, allerdings kam er anschließend nach rechts von der Fahrbahn ab und kollidierte mit einem Baum. Der Hyundai war nach dem Unfall nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden, der entstandene Sachschaden beträgt rund 8000 Euro.

Waiblingen: Fehler beim Fahrstreifenwechsel

Ein 65-jähriger Autofahrer befuhr am Donnerstag gegen 14:40 Uhr die Westumfahrung mit seinem Mercedes in Richtung Hegnach und wollte hierbei den Fahrstreifen wechseln. Dabei verschätzte er sich und streifte den neben ihm fahrenden Lkw eines 27-Jährigen. An den beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden in Höhe von ca. 4500 Euro.

Winnenden: 20.000 Euro Sachschaden bei Verkehrsunfall

Ein nicht mehr fahrbereiter Pkw und rund 20.000 Euro Sachschaden sind die Bilanz eines Verkehrsunfalls am Freitagmorgen, gegen 6:50 Uhr kurz nach dem Kreisverkehr an der Auffahrt zur B14. Eine 21-jährige Fahrerin eines VW Polo wollte an der Anschlussstelle Winnenden-West auf die B14 in Richtung Backnang fahren. Kurz nach Verlassen des dortigen Kreisverkehrs geriet sie auf der teilweise glatten Fahrbahn ins Schleudern, kam auf die Gegenfahrbahn und kollidierte dort mit einem entgegenkommenden Lkw. Der Polo war nach dem Unfall nicht mehr fahrbereit und wurde abgeschleppt. Die Auffahrt in Richtung Backnang musste bis zur Bergung des Pkw für etwa eine Stunde gesperrt werden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Aalen, übermittelt durch news aktuell