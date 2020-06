Polizeiinspektion Oldenburg - Stadt / Ammerland

POL-OL: ++Unfallzeugen gesucht++

Oldenburg (ots)

++Unfallzeugen gesucht++ Am Samstagabend, kurz vor Mitternacht, befährt der bislang unbekannte Unfallbeteiligte die Buswendeschleife der Bushaltestelle der Robert-Dannemann-Schule in Westerstede mit überhöhter Geschwindigkeit. In der dazugehörigen Linkskurve verliert der Pkw-Fahrer die Kontrolle über sein Fahrzeug und kommt nach rechts von der Fahrbahn ab. Dabei überrollt er den dortigen Bordstein, wodurch beide rechten Reifen stark beschädigt werden. Im weiteren Verlauf überrollt er ein Verkehrsschild. Im Anschluß entfernt sich der Verursacher lediglich auf Felgen fahrend von der Unfallstelle. Bei dem Pkw handelte es sich vermutlich um einen silbernen Pkw Audi A3 älteren Baujahres. Sachdienliche Hinweise unter der Rufnummer 04488/8330, Polizei Westerstede.

