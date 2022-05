Polizei Homberg

POL-HR: Fritzlar: Zwei unbekannte Täter stehlen Herrenhandtasche aus Pkw

Homberg (ots)

Fritzlar

Trickdiebstahl von Herrenhandtasche Tatzeit: 03.05.2022, 09:30 Uhr Zwei unbekannte, vermutlich jugendliche Täter stahlen heute Vormittag einem 79-Jährigen die Handtasche aus seinem Pkw. Der 79-Jährige befand sich am Parkstreifen in der Allee bei seinem Fahrzeug. Die beiden Jugendlichen gingen auf ihn zu, wobei einer ihn ablenkte und der andere die Beifahrertür des roten Pkw öffnete. Aus dem Pkw stahl er eine Herrenhandtasche samt Mobiltelefon und Lesebrille. Anschließend flohen die beiden unbekannten Jugendlichen durch einen Durchgang in der Stadtmauer in unbekannte Richtung. Von den beiden jugendlichen Tätern ist bekannt, dass beide zwischen 15 und 18 Jahren alt sind, einer ca. 160 cm groß und der andere ca. 170 cm groß ist. Zur Tatzeit waren beide dunkel gekleidet und trugen FFP2-Masken im Gesicht. Hinweise bitte an die Polizeistation in Fritzlar, unter Tel.: 05622-99660 Markus Brettschneider, PHK -Pressesprecher-

Original-Content von: Polizei Homberg, übermittelt durch news aktuell