Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Emmerich am Rhein - Verkehrsunfallflucht

Grauer Mercedes beschädigt

Emmerich am Rhein (ots)

Am Mittwoch (20. Oktober 2021) zwischen 20.00 Uhr und 22.50 Uhr beschädigte ein unbekannter Fahrzeugführer auf der Straße Straatmannshof einen grauen Mercedes, der dort abgestellt war. An dem Fahrzeug wurden Beschädigungen am hinteren Stoßfänger und an der hinteren, linken Rückleuchte festgestellt. Der Unfallverursacher hatte sich unerlaubt entfernt. Hinweise bitte an die Polizei Emmerich unter Telefon 02822 - 7830. (ms)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Kleve, übermittelt durch news aktuell