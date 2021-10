Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Goch - PKW aufgebockt und Reifen entwendet

Goch (ots)

In der Zeit von Donnerstag (21.10.2021), 18:00 Uhr bis Freitag (22.10.2021), 10:30 Uhr entwendeten unbekannte Täter den linken Hinterreifen eines in einer Einfahrt an der Südstraße geparkten Audis.

Die Täter hatten das Fahrzeug mit Hilfe eines Pflastersteins aufgebockt und den Hinterreifen mitsamt Felge abmontiert und entwendet. Anschließend flüchteten sie mit Ihrer Beute in unbekannte Richtung.

Hinweise zu verdächtigen Personen oder Beobachtungen in diesem Zusammenhang nimmt die Kripo Goch unter 02823 1080 entgegen. (cp)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Kleve, übermittelt durch news aktuell