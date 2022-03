Polizei Dortmund

POL-DO: Tödlicher Verkehrsunfall auf der A 46 bei Hagen

Dortmund (ots)

Lfd. Nr.: 0342

Bei einem Verkehrsunfall auf der A 46 bei Hagen ist gestern Abend (20.3) ein 74-Jähriger tödlich verletzt worden. Die A 46 in Richtung Hagen war zeitweise voll gesperrt.

Um kurz vor 19 Uhr war ein 74-jähriger Mann aus Herdecke im Auto auf der A 46 in Richtung Hagen unterwegs. Ersten Ermittlungen zufolge touchierte der Autofahrer mit seinem Wagen eine Weitwarnleuchte (die einen vorangegangenen Unfall absicherte), als er gerade auf die dortige Ausfädelungsspur (der A 45) geleitet wurde.

Aus nicht abschließend geklärter Ursache stieg der 74-Jährige aus dem Fahrzeug aus. Laut ersten Erkenntnissen hatte er seinen Pkw am Fahrbahnrand abgestellt und sich offenbar in den abgesicherten Bereich der Hauptfahrbahn der A 46 begeben. Zeitgleich war ein 83-Jähriger mit seiner 81-jährigen Beifahrerin (aus Hagen) auf der A 46 in Richtung Hagen unterwegs und erfasste aus noch unbekannten Gründen den Herdecker.

Ein Rettungswagen fuhr den Schwerverletzten in ein Krankenhaus, dort starb er an den Folgen des Unfalls. Die Ermittlungen dauern weiter an.

Es entstanden mehrere Tausend Euro Sachschaden.

