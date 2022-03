Polizei Dortmund

POL-DO: Drei gesprengte Zigarettenautomaten binnen drei Stunden: Polizei Dortmund sucht dringend Zeugen

Dortmund (ots)

In der Nacht von Freitag (18. März) auf Samstag (19. März) sind in Dortmund gleich drei Zigarettenautomaten gesprengt worden. Innerhalb von drei Stunden knallte es dreimal. Die Polizei sucht deshalb nun dringend Zeugen, die Hinweise geben können.

Um 1:07 Uhr rief ein Zeuge die Polizei, da er in der Steinbrinkstraße in Asseln einen lauten Knall hörte. Als er sich zum Automaten begab, sah er drei Personen, die zu Fuß in Richtung der anliegenden S-Bahn-Haltestelle Dortmund-Wickede West flüchteten. Diese seien 175 bis 185 cm groß und schwarz gekleidet gewesen.

Der zweite Anruf bezüglich einer Automatensprengung ging um 2:51 Uhr auf der Leitstelle ein. Tatort war diesmal die Westicker Straße in Husen. Ein Zeuge, der von der Explosion geweckt worden war, sah auf der Husener Straße zwei in Richtung Ortskern flüchtende Personen. Die Tatverdächtigen seien ca. 18 bis 20 Jahre alt, 170 bis 180 cm groß und hätten eine schlanke Statur.

Tat Nummer drei ereignete sich dann gegen 4 Uhr, jetzt an der Messelinckstraße in Brackel. Ein Zeuge beobachtete erneut zwei zu Fuß flüchtende Personen. Die Explosion war so heftig, dass ein in der Nähe geparktes Auto erheblich beschädigt wurde.

Die drei gesprengten Zigarettenautomaten waren stark demoliert. Unklar ist, wie viel Beute die Täter machten. Unbeteiligte Personen oder Gebäude kamen nach jetzigem Stand nicht zu Schaden.

Die Polizei Dortmund sucht nun Zeugen, die Hinweise auf die Täter geben können. Hinweise bitte an die Dortmunder Kriminalwache unter 0231/132-7441.

Original-Content von: Polizei Dortmund, übermittelt durch news aktuell