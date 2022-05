POL-HR: Felsberg-Niedervorschütz: 43-jähriger Mann bei Arbeiten an Haus abgestürzt und tödlich verletzt

Homberg (ots) - Edermünde-Holzhausen Einbruch in Schwimmbad Tatzeit: 02.05.2022, 15:30 Uhr bis 03.05.2022, 07:45 Uhr In das Schwimmbad in der Kasseler Straße brachen unbekannte Täter ein und verursachten Sachschaden. Die Täter gelangten über den Parkplatz des Bades an das Zugangstor, welches sie anschließend aufbrachen. Auf dem Gelände brachen sie weitere Türen ...

mehr