Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Leimen, Rhein-Neckar-Kreis: Unfallflucht, Zeugenaufruf

Leimen, Rhein-Neckar-Kreis (ots)

In der vergangenen Samstagnacht, gegen 24 Uhr, beobachtet ein Zeuge, wie ein PKW Daimler-Benz, C- oder E-Klasse, in der Straße "Weidweg" rückwärts ausparkte und dabei einen dahinter geparkten PKW Hyundai beschädigte. Zunächst stiegen zwei Insassen aus dem Daimler-Benz aus. Nach kurzer Zeit stiegen wieder insgesamt 3-4 Personen in das unfallflüchtige Fahrzeug ein und verließen mit dem Auto die Unfallstelle. Am Fahrzeug des Geschädigten entstand ein Sachschaden in Höhe von rund 1.500 Euro. Die Unfallermittler des Verkehrsdienstes Heidelberg führen die weiteren Ermittlungen durch. Die Polizei fahndet nach einem Daimler-Benz, C- oder E-Klasse mit folgendem Teilkennzeichen LI-AB ? Das Kennzeichen "LI" steht für Lindau (Bodenseekreis). Zeugen werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Wiesloch, Tel.: 06222. 5709-0, in Verbindung zu setzen.

