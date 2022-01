Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Heidelberg-Bahnstadt: Wohnungseinbruch; Zeugen gesucht

Heidelberg-Bahnstadt (ots)

Ein bislang unbekannter Täter nutzte die mehrtägige Abwesenheit (08.-16. Januar) der Bewohnerin aus, brach in deren Wohnung in einem Mehrfamilienhaus in der Nightingalestraße ein und entwendete von dort ein Laptop. Ob der unbekannte noch weitere Beute machte, ist bislang noch nicht bekannt. Bei ihrer Rückkehr entdeckte die Bewohnerin den Einbruch, bei dem sämtliche Schränke und Schubläden durchwühlt waren. Hinweise bitte an das Polizeirevier HD-Mitte, Tel.: 06221/99-1700.

