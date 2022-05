Polizei Homberg

POL-HR: Felsberg: Einbrüche in Sportlerheime in Gensungen und Wolfershausen

Homberg (ots)

Felsberg-Gensungen und -Wolfershausen

Einbrüche in Sportlerheime Tatzeit: 07.05.2022, 20:00 Uhr bis Montag, 09.05.2022, 17:30 Uhr In die Sportlerheime in Gensungen und Wolfershausen brachen unbekannte Täter im Verlauf des vergangenen Wochenendes ein und verursachten dabei Sachschaden. 4.000,- Euro Schaden entstanden bei dem Einbruch in das Gensunger Sportlerheim in der Beuernschen Straße. Die Täter stiegen durch zuvor aufgebrochene Fenster und Türen in die Räumlichkleiten ein, wo sie diverse Schränke aufbrachen. Nach derzeitigem Ermittlungsstand wurde nichts entwendet. In das Wolfershäuser Sportlerheim in der Haldorfer Straße gelangten die Täter indem sie eine Stahlgittertür und die dahinter befindliche Eingangstür aufbrachen. Anschließend durchsuchten die Täter die Räumlichkeiten. Auch das separate Grillhäuschen wurde aufgebrochen und durchsucht. Nach derzeitigem Ermittlungsstand wurde hier ebenfalls nichts entwendet. Der angerichtete Sachschaden beträgt 740,- Euro. Hinweise bitte an die Polizeistation in Melsungen, unter Tel.: 05661/70890 Markus Brettschneider, PHK -Pressesprecher-

