Polizei Homberg

POL-HR: Schwalmstadt-Treysa: Einbrecher stehlen Bargeld und Schmuck aus Lebensmittelgeschäft

Homberg (ots)

Schwalmstadt-Treysa

Einbruch in Geschäft Tatzeit: 15.05.2022, 02:20 Uhr Am frühen Sonntagmorgen brachen unbekannte Täter in ein Lebensmittelgeschäft in der Ascheröder Straße ein. Sie stahlen Bargeld und Silberschmuck aus den Geschäftsräumen. Die Täter gelangten in das Geschäft indem sie die Eingangstür aufbrachen. Die Höhe des Sachschadens steht zurzeit nicht genau fest. Hinweise bitte an die Kriminalpolizei in Homberg unter Tel.: 05681-7740 Markus Brettschneider, PHK -Pressesprecher-

