Polizei Homberg

POL-HR: Melsungen: Zwei Einbrüche in Friseurgeschäfte

Homberg (ots)

Melsungen

Einbrüche in Friseurgeschäfte Tatzeit: 14.05.2022, 16:24 Uhr bis Sonntag, 15.05.2022, 10:08 Uhr Ein Friseurgeschäft in der Rotenburger Straße und eines in der Mühlenstraße waren am vergangenen Wochenende das Ziel von Einbrechern. In der Rotenburger Straße brachen die Täter die Eingangstür des Geschäfts auf und stahlen aus den Geschäftsräumen Bargeld, Bartschneidemaschinen, ein Laptop und ein Tablet. Der angerichtete Sachschaden beträgt 400,- Euro. Am frühen Sonntagmorgen versuchten unbekannte Täter die Eingangstür eines Friseurgeschäfts in der Mühlenstraße aufzubrechen. Dies gelang ihnen nicht. Die Täter verursachten jedoch 500,- Euro Sachschaden. Hinweise bitte an die Kriminalpolizei in Homberg unter Tel.: 05681-7740 Markus Brettschneider, PHK -Pressesprecher-

Original-Content von: Polizei Homberg, übermittelt durch news aktuell