Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Pressemitteilung des PK Friesoythe für den nördlichen Landkreis Cloppenburg für Sonntag, 26.06.2022

Cloppenburg/Vechta (ots)

Barßel, Lange Straße:

Am Samstagmorgen, 25.06.2022, kam es um ca. 04.30 h zu 2 Körperverletzungsdelikten durch einen 41-jährigen, unter Alkoholeinfluss stehenden Barßeler. Ein 32-jähriger Friesoyther, sowie eine 30- jährige Barßelerin wurden diesen im Rahmen von Streitigkeiten verletzt. Der genaue Sachverhalt konnte vor Ort nicht geklärt werden. Zeugen werden gebeten sich mit der Polizei Barßel in Verbindung zu setzen. Der Verursacher wurde zunächst zur Polizei Friesoythe verbracht und dann in die Obhut Angehöriger entlassen. Im Rahmen der Sachverhaltsaufnahme wurden die eingesetzten Polizeibeamten durch den Beschuldigten übel beleidigt. Gegen den 41-jährigen Barßeler wurden mehrere Ermittlungsverfahren eingeleitet.

Friesoythe, Grüner Hof:

Am Sonntag, 26.06.2022, 02.40 h, kam es zu einem Diebstahl von Bierdosen in einem Tankstellenshop. Ein 20-jähriger Friesoyther konnte im Rahmen der Sofortfahndung aufgegriffen werden. Ihm kann die Tat zugerechnet werden, dass Diebesgut wurde beim 20-jährigen aufgefunden. Gegen ihn wurde ein Strafverfahren eingeleitet.

Saterland-Ramsloh:

Am Samstag, 25.06.2022, 12.52 h, wurde die Feuerwehr Ramsloh zu einem Flächenbrand in die Barmer Straße gerufen. Vor Ort musste durch die Kameraden der Feuerwehr eine ca. 3 Meter hohe Lebensbaumhecke auf einer Länge von ca. 25 Metern gelöscht werden. Ein Übergreifen der Flammen auf die benachbarten Wohnhäuser konnte glücklicherweise verhindert werden. An zwei direkt angrenzenden Häusern entstand durch die Hitzeentwicklung an einigen Fenstern und Türen sowie an einem Dachüberstand ein Gesamtschaden von ca. 15000 Euro. Das Feuer wurde vermutlich durch Funkenflug bei Arbeiten mit einem Gasbrenner durch einen 73-jährigen Anwohner verursacht.

Barßel, Ammerländer Straße:

Am Samstagmorgen, 25.06.2022, 09.35 h, kam es in Barßel an der Ammerländer Straße zu einem Verkehrsunfall mit einer leicht verletzten Person. Ein 85-jähriger Barßeler beabsichtigte die Ammerländer Str. in Höhe Ellerbrooksweg mit einem Pedelec zu überqueren. Hierbei übersah er einen 28-jährigen Barßeler, der mit seinem PKW die Ammerländer Str. befuhr. Es kam zu einer leichten Berührung, wodurch der 85-jährige leicht verletzt wurde.

Friesoythe, B72, Thüler Straße:

Am Samstagabend um ca. 18.40 h, kam es auf der B 72 zu einer Verkehrsunfallflucht. Ein 65-jähriger Cloppenburger befuhr die B 72 aus Thüle kommend in Fahrtrichtung Friesoythe. Ihm kam ein zurzeit unbekannter schwarzer PKW entgegen, der sich im Überholvorgang befand und die B72 in Fahrtrichtung Cloppenburg befuhr. Der 65-jährige Cloppenburger wich geistesgegenwärtig nach rechts in die Grünstreifen aus, um eine Kollision zu vermeiden. Hierdurch wurde sein Fahrzeug leicht beschädigt. Der Unfallverursacher entfernte sich unerlaubt vom Unfallort.

Barßel-Elisabethfehn, Oldenburger Straße:

Am Samstagabend um 22.35 h, sollte ein 24-jähriger Saterländer aufgrund unsicherer Fahrweise durch Polizeibeamte der Polizei Friesoythe kontrolliert werden. Der 24-jährige reagierte zunächst nicht auf die Anhaltesignale und versuchte sich der Kontrolle durch Flucht auf eine Hofeinfahrt zu entziehen. Beim Abbiegevorgang fuhr der 24-jährige allerdings in einen Graben und versuchte dann seine Flucht zu Fuß fortzusetzen. Er konnte umgehend gestellt werden. Es entstand ein Gesamtschaden in Höhe von ca. 1500 Euro. Beim Beschuldigten wurde im Rahmen eines Atemalkoholtests ein Atemalkoholwert von 1,52 Promille festgestellt. Daraufhin wurde die Entnahme einer Blutprobe angeordnet und der Führerschein des Saterländers beschlagnahmt.

