Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Mannheim-Rheinau: Einbruch in Fahrschule; Polizei ermittelt und sucht Zeugen

Mannheim-Rheinau (ots)

Ein oder mehrere bislang unbekannte Täter brachen vermutlich in der Nacht von Sonntag auf Montag in die Geschäftsräume einer Fahrschule in der Relaisstraße ein. Nach derzeitigem Ermittlungsstand verschafften sich die Einbrecher über eine verschlossene Tür Zutritt zu den Räumlichkeiten. Dort durchsuchten die Unbekannten mehrere Schränke und entwendeten diverse Elektrogeräte, Fahrzeugschlüssel und ca. 300 Euro Bargeld. Die Höhe des Gesamtdiebstahlsschadens und des entstandenen Sachschadens sind derzeit noch nicht bekannt.

Das Polizeirevier Mannheim-Neckarau hat die weiteren Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, sich unter der Tel.: 0621 833970 zu melden.

