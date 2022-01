Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Schopfheim: Brennender Kleidercontainer

Freiburg (ots)

Gegen 02.50 Uhr wurde der Polizei am Montag, 10.01.2022 ein brennender Kleidercontainer in der Hauptstraße gemeldet. Die Feuerwehr Schopfheim rückte mit zwei Fahrzeugen und 10 Mann an und löschte den Brand im Inneren des Containers. Es entstand ein Sachschaden von rund 300 Euro. Verletzt wurde niemand.

md/tb

