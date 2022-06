Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Pressemeldungen aus dem Bereich Cloppenburg

Cloppenburg/Vechta (ots)

Cloppenburg- Verkehrsunfallflucht

Am Montag, den 27.Juni 2022, gegen 17.10 Uhr kam es in der Bahnhofstraße zu einer Verkehrsunfallflucht. Ein bislang unbekannter Fahrzeugführer beschädigte einen dort geparkten PKW, BMW Mini und entfernte sich von der Unfallstelle. Am BMW entstand Sachschaden in Höhe von etwa 3000 Euro. Bei dem verursachenden Fahrzeug soll es sich um einen roten PKW gehandelt haben. Zeugen werden gebeten sich mit der Polizei Cloppenburg unter Telefonnummer 04471-18600 in Verbindung zu setzen.

Lindern - Diebstahl von Fallrohren

Zwischen Mittwoch, den 15.Juni 2022, gegen 13.00 Uhr und Donnerstag, den 23.Juni 2022, um 15.30 Uhr wurden durch bislang unbekannte Täter drei Fallrohre eines Umspannwerkes an der Ginger Straße entwendet. Es entstand Sachschaden in Höhe von etwa 300 Euro. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Lindern unter Telefonnummer 05957-967790 entgegen.

Löningen- Sachbeschädigung an PKW

Zwischen Samstag, den 25.Juni 2022, gegen 22.00 Uhr und Sonntag, den 26.Juni 2022, um 17.00 Uhr kam es auf einem Parkstreifen an der Lodberger Straße zu einer Sachbeschädigung. Durch bislang unbekannte Täter wurde die rechte Tür eines dort geparkten PKW, Mercedes zerkratzt. Es entstand Sachschaden in Höhe von etwa 200 Euro. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Löningen unter tel.: 05432-803840 entgegen.

Cloppenburg- Diebstahl von Baumstämmen

Am Samstag, den 18.Juni 2022, gegen 16.07 Uhr wurde durch bislang unbekannte Täter eine größere Menge Baumstämme aus einem Waldstück an der Friesoyther Straße entwendet. Das Holz hatte einen Wert von ca. 600 Euro. Zeugen werden gebeten sich mit der Polizei Cloppenburg unter Telefonnummer 04471-18600 in Verbindung zu setzen.

Cloppenburg- Sachbeschädigung durch Farbschmierereien

Zwischen Freitag, den 24.Juni 2022, gegen 18.00 Uhr und Samstag, den 25.Juni 2022, um 09.00 Uhr wurde durch bislang unbekannte Täter eine Außenfassade eines Warenmarktes an der Bahnhofstraße mit Farbe besprüht. Es entstand Sachschaden in Höhe von etwa 500 Euro. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Cloppenburg unter Telefonnummer 04471-18600 entgegen.

