POL-PDNR: Einbruch in Garage und Wohnhaus

Wallmenroth (ots)

Zwischen dem 04.01.2022, 21 Uhr und 05.01.2022, 08 Uhr gelangten unbekannte Täter in Wallmenroth in der Straße Schöpperwiese mittels massiven Aufhebelns einer an der Rückwand gelegenen Tür in eine Garage. Die Garage ist direkt mit einem Einfamilienhaus durch eine Zwischentür verbunden. Die Vermutung liegt nahe, dass die Täter nach dem Betreten der Garage durch die Zwischentür in das Haus eindringen wollten, wovon jedoch wahrscheinlich aufgrund der Massivität der unbeschädigt gebliebenen Zwischentür abgesehen wurde. Daraufhin wurde wahrscheinlich beim Verlassen der Garage bei günstiger Gelegenheit aus einem offenen Regal neben der aufgehebelten Tür eine Akkuflex entwendet (samt Koffer und Akku). Die Hausbewohner waren zum Tatzeitpunkt im Haus anwesend. Durch ausgeschaltetes Licht und heruntergezogene Rollläden wirkte das neuwertige Haus unbewohnt.

Hinweise zu dem vorgenannten Einbruch, insbesondere zu Personen und/oder Fahrzeugen zu der tatrelevanten Zeit an der genannten Örtlichkeit bitte an die Kriminalinspektion Betzdorf, Telefon: 02741/926-0 oder jede andere Polizeidienststelle

