Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Stromverteiler beschädigt - Zeugen gesucht

Wutha-Farnroda (Wartburgkreis) (ots)

In der Nacht von Freitag auf Samstag wurde An der Allee die Verankerung eines Stromverteilerkasten durch Unbekannte stark beschädigt. Zu einem Stromausfall kam es glücklicherweise nicht. Der Schaden beläuft sich auf mindesten 1500 Euro. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Eisenach (Tel. 03691 261-124) unter der Bezugsnummer 0272186/2021 entgegen. (as)

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gotha, übermittelt durch news aktuell