Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Mann mit gefälschtem Impfausweis erwischt

Ilmenau (ots)

Aufgeflogen ist ein 36-Jähriger als er am Freitag, den 19.11.2021 gegen 16:00 Uhr seinen Impfausweis in einer Apotheke digitalisieren lassen wollte. Als der Mann seinen Ausweis in einer Apotheke vorzeigte, fielen einer Mitarbeiterin Fälschungshinweise darin auf. Unter einem Vorwand konnte sie den 36- jährigen bis zum Eintreffen der Polizei hinhalten. Die Beamten beschlagnahmten das gefälschte Dokument und zeigten den 36-jährigen wegen Urkundenfälschung an.

(sg)

