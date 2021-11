Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Zwei Wohnhäuser beschädigt

Wolfsberg, Ortsteil Gräfinau-Angstedt, Hopfberg (Ilm-Kreis) (ots)

Am Freitag, den 19.11.2021 gegen 06:20 Uhr befuhr ein 32-jähriger Sattelzugfahrer den Hopfberg. Aufgrund von Navigationsproblemen rangierte dieser sich durch die teilweise engen Gassen. In Höhe der Hausnummer 5 hatte er die Absicht, nach rechts weiterzufahren. Aufgrund der Größe des Anhängers beschädigte er hierbei die Fassade von zwei Wohnhäusern. Der am Sattelzug sowie an den beiden Wohnhäusern entstandene Sachschaden wurde mit circa 7000,-EUR angegeben. Personen wurden nicht verletzt. Beide Wohnhäuser sind ohne Einschränkungen weiterhin bewohnbar.

