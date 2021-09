Kreispolizeibehörde Olpe

POL-OE: E-Bike aus Garten entwendet

Attendorn (ots)

Am Mittwoch (8. September) hat gegen 1.40 Uhr ein Unbekannter aus einem Garten in der Bachschwinde in Attendorn ein hochwertiges E-Bike inklusive Sturzhelm gestohlen. Aufgrund einer mit dem Pedelec gekoppelten App erhielt der Besitzer gegen 5.30 Uhr Kenntnis von dem Diebstahl. Zudem hielten Videoaufnahmen die Wegnahme des Rads fest.

Der Tatverdächtige kann daher folgendermaßen beschrieben werden: - Bauchansatz - dunkle Haare - Bekleidung: helles Oberteil, dunkle Hose, dunkle Schuhe

Bei dem entwendeten Rad handelt es sich um ein schwarzes E-Bike mit roten Applikationen der Marke "Haibike", Modell: Hardseven 8.0, mit einem Sachwert von circa 2000 Euro. Der zusätzlich entwendete Helm war grün-schwarz und hatte einen Wert von rund 80 Euro. Hinweise nimmt die Polizei unter der Telefonnummer 02761-9269-0 entgegen.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Olpe, übermittelt durch news aktuell