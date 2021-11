Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Drogenfunde bei Kontrollen

Eisenach (Wartburgkreis) (ots)

Vergangene Nacht mussten bei Polizeikontrollen Ermittlungsverfahren gegen zwei Damen wegen illegalem Drogenbesitz eingeleitet werden. Gegen 23 Uhr wurde in der Hermannstraße festgestellt, dass eine 20-Jährige im Besitz einer geringen Menge Methamphetamin war. Bei einer ebenfalls 20-Jährigen wurde kurz darauf in der Karlstraße eine kleine Menge Cannabis gefunden und beschlagnahmt. (as)

