Feuerwehr Mönchengladbach

FW-MG: Kind im Auto eingeschlossen

Bild-Infos

Download

Mönchengladbach-Uedding, 29.10.2021, 15:12 Uhr, Hülserkamp (ots)

Am Nachmittag erreichte die Leitstelle der Feuerwehr der Anruf einer aufgeregten Frau, die angab ihr zweijähriges Kind durch ein Versehen in ihrem Fahrzeug mitsamt dem Schlüssel eingeschlossen zu haben. Bei der Ankunft der Einsatzkräfte fanden diese ein Kind angeschnallt in dessen Kindersitz auf der Rückbank eines Pkw vor. Das Fahrzeug konnte zerstörungsfrei geöffnet werden und Mutter und Kind konnten sich wohlbehalten wieder in die Arme schließen.

Im Einsatz waren das Hilfeleistungslöschfahrzeug der Feuer- und Rettungswache I (Neuwerk), ein Rettungswagen und der Führungsdienst der Berufsfeuerwehr.

Einsatzleiter: Brandamtmann Miguel Diaz-Wirth

Original-Content von: Feuerwehr Mönchengladbach, übermittelt durch news aktuell