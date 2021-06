Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel

POL-KS: Unbekannter verletzt 40-Jährigen mit Messer am Finger: Hinweise auf Täter im Jogginganzug erbeten

Kassel (ots)

Kassel-Bettenhausen:

Eine leichte Schnittverletzung an einem Finger erlitt in der Nacht zum heutigen Freitag ein 40-jähriger Mann im Kasseler Stadtteil Bettenhausen. Wie er später der Polizei schilderte, war er zuvor nach der Geldabhebung an einem Automaten vor einer Bankfiliale von einem unbekannten Mann um Geld gebeten worden. Dies hatte der 40-Jährige aus Kassel abgelehnt und war weitergelaufen. Nur wenige Minuten später habe ihn der gleiche Unbekannte im Bereich der Haltestelle "Kirchgasse" völlig unvermittelt angegriffen, indem er mit einem Messer in Richtung seiner Hand stach. Anschließend flüchtete der Täter, bei dem es sich um einen 1,70 bis 1,80 Meter großen und ca. 45 Jahre alten Mann mit Glatze und Vollbart gehandelt haben soll. Der Unbekannte hatte einen auffälligen Bierbauch und trug einen blauen Jogginganzug der Marke "Adidas", so der 40-Jährige. Die Ermittler der Kasseler Polizei erbitten Täterhinweise.

Wie das Opfer den Polizisten des Reviers Ost berichtete, hatte er zunächst gegen 23:30 Uhr das Geld in der Leipziger Straße, nahe der Jakobsgasse, abgehoben. Nachdem er bei Verlassen der Bank die Geldforderung des Mannes mit dem Hinweis abgelehnt hatte, dass er ihn gar nicht kenne, ging er zu Fuß in Richtung Innenstadt davon. Nach dem anschließenden Angriff mit dem Messer an der Haltestelle flüchtete der Täter in unbekannte Richtung. Die eingeleitete Fahndung der Polizei nach Bekanntwerden des Falls sowie die Absuche des Nahbereichs nach dem Messer verliefen ohne Erfolg. Der 40-Jährige wurde von einem Rettungswagen zur Behandlung der blutenden Verletzung am Finger in ein Krankenhaus gebracht.

Wer den Beamten der Regionalen Ermittlungsgruppe Hinweise auf den Täter geben kann, wird gebeten, sich unter Tel.: 0561-9100 bei der Kasseler Polizei zu melden.

