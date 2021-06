Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel

POL-KS: Graffitisprayer auf Dach von Sporthalle bei Fahndung geschnappt

Kassel (ots)

Kassel-Vorderer Westen:

Das gute Zusammenspiel einer Zeugin und der Polizei führte in der Nacht zum heutigen Donnerstag in der Kasseler Luisenstraße zur Festnahme eines mutmaßlichen Graffitisprayers. Die Frau hatte sich kurz vor Mitternacht über den Notruf 110 gemeldet und mitgeteilt, dass ein dunkel gekleideter Mann auf einem Vordach der Sporthalle am Königstor stehe und Graffitis sprühe. Bei Eintreffen der sofort hinzugeeilten Streifen des Polizeireviers Mitte fehlte von dem Täter zunächst jede Spur. Dafür stellten die Polizisten ein frisches Graffiti an der Fassade der Halle fest. Der Sachschaden beläuft sich nach ersten Schätzungen auf rund 2.000 Euro. Im Verlauf der fortgesetzten Fahndung entdeckten die Polizisten den mutmaßlichen Täter schließlich auf dem Dach der Sporthalle. Mithilfe von Steighilfen erklommen die Beamten die vier Meter hohe Wand zum Dach, wo sie den 29-jährigen Tatverdächtigen festnehmen konnten. Dort fanden die Polizisten auch einen versteckt deponierten Rucksack mit zu dem Graffiti passenden Spraydosen und stellten diesen sicher. Um den Festgenommenen sicher vom Dach zu bringen, musste zu guter Letzt die Kasseler Feuerwehr mit einer speziellen Leiter anrücken. Der Tatverdächtige aus Berlin wurde nach den polizeilichen Maßnahmen auf freien Fuß entlassen. Die Ermittlungen gegen ihn dauern an.

Ulrike Schaake

Pressesprecherin Tel.: 0561 - 910 1021

Original-Content von: Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel, übermittelt durch news aktuell