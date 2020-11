Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Heidelberg: Verdächtiger Gegenstand entpuppt sich als Fahrradlicht-Akku

HeidelbergHeidelberg (ots)

Nachdem eine Angestellte auf einem Tisch vor einem Cafe in der Steingasse am Montag kurz vor 16 Uhr einen verdächtigen Gegenstand, aus dem Drähte herausragten, entdeckte, wurde die Polizei verständigt. Aus Sicherheitsgründen war die Steingasse für Passanten gesperrt worden, die angrenzenden Ladenbesitzer schlossen kurzfristig ihre Geschäfte. Nach Abklärung zwischen der Kriminalpolizei und den Delaborierern des Landeskriminalamtes Baden-Württemberg wurde das Päckchen geöffnet. Am Ende stelle sich der Gegenstand als umgebaute Akkuzelle für ein Fahrradlicht heraus, so dass um 17.25 Uhr schließlich Entwarnung gegeben werden konnte.

