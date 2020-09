Polizeipräsidium Mainz

POL-PPMZ: Alkoholisierter Radfahrer beschädigt Auto und flüchtet

Mainz (ots)

Freitag, 04.09.2020, 23:53 Uhr bis 23:55 Uhr

Am späten Freitagabend melden Anwohner der Essenheimer Straße der Polizei, dass ein schlangenlinienfahrender Fahrradfahrer die Essenheimer Straße in absteigende Richtung entlangfahren würde, dabei ein parkendes Auto touchiert und sich daraufhin von der Unfallstelle entfernt habe. Am Auto wurde ein Sachschaden verursacht. Das Handy des Radfahrers kann aufgefunden und über den Notfallpass des Handys der Besitzer ausfindig gemacht werden. Der 18-Jährige wird an seiner Wohnanschrift leicht verletzt und alkoholisiert angetroffen. Ein Ermittlungsverfahren wurde eingeleitet.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Mainz

Pressestelle



Telefon: 06131 65-3011 / 3012 / 3013

E-Mail: ppmainz.presse@polizei.rlp.de

www.polizei.rlp.de/pp.mainz



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mainz, übermittelt durch news aktuell