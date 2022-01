Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Komplettentwendung eines PKW BMW, NR-RN 101

Dierdorf (ots)

Am Dienstagabend kam es in der Straße Alter Postweg in Dierdorf im Zeitraum von 20:00 Uhr bis 21:00 Uhr zu einer Komplettentwendung eines PKW 3er BMW, schwarz, NR-RN 101. Das Fahrzeug ist mit einer KeylessGo Technik ausgestattet. Der BMW war im Tatzeitraum in der Hofeinfahrt des Geschädigten abgestellt. Zeugen werden gebeten, mögliche Hinweise der Polizei Straßenhaus, unter der Tel. 02634/9520 oder per Email: pistrassenhaus@polizei.rlp.de. zu melden.

Original-Content von: Polizeidirektion Neuwied/Rhein, übermittelt durch news aktuell