Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Pressemeldungen aus dem Landkreis Vechta

Cloppenburg/Vechta (ots)

Vechta - Diebstahl einer Geldbörse

Am Dienstag, 28. Juni 2022, zwischen 07.00 Uhr und 12.15 Uhr, entwendeten bislang unbekannte Täter aus dem Gruppenraum eines Kindergartens in der Overbergstraße die Geldbörse samt Inhalt einer 54-Jährigen aus Vechta. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Vechta unter Tel.: (04441) 9430 entgegen.

Vechta - Diebstahl von Fahrradzubehör

Am Dienstag, 28. Juni 2022, zwischen 07.00 Uhr und 15.00 Uhr, entwendeten bislang unbekannte Täter in Oythe die Fahrrad-Displays von zwei Fahrrädern einer 24- bzw. 32-Jährigen aus Vechta. Beide Displays sind von der Firma BOSCH. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Vechta unter Tel.: (04441) 9430 entgegen.

Vechta - Diebstahl eines Pedelec

Am Montag, 27. Juni 2022, zwischen 11.35 Uhr und 11.45 Uhr, entwendeten bislang unbekannte Täter im Eichendorffweg das CITY Tourenrad eines 71-Jährigen aus Vechta. Rahmen und Sattel sind schwarz, die Felgen sind silbern. Auf dem Sattel befindet sich zudem ein Schaffellbezug. Das Fahrrad ist mit einer 6-Gang-Nabenschaltung ausgestattet. Es war zum Tatzeitpunkt vor der Garage des Geschädigten abgestellt. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Vechta unter Tel.: (04441) 9430 entgegen.

Vechta - Fischwilderei

In der Zeit zwischen Montag, 27. Juni 2022, 20.00 Uhr und Dienstag, 28. Juni 2022, 18.55 Uhr, entdeckte Zeuge im See bei der Schweriner Straße insgesamt 24 Reusen, welche durch eine unbekannte Person ausgelegt wurden. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Vechta unter 04441 9430 entgegen.

Dinklage - Sachbeschädigung

Am Samstag, 25. Juni 2022, gegen 20.30 Uhr, begaben sich bislang unbekannte Täter auf das Vordach der Schwimmhalle im Kösters Gang und beschädigten dort einen Blitzableiter. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Dinklage unter Tel.: (04443) 977490 entgegen.

Neuenkirchen-Vörden - Einbruch

Zwischen Sonntag, 26. Juni 2022, 00.30 Uhr, und Montag, 27. Juni 2022, 20.30 Uhr, drang ein bislang unbekannter Täter in das Haus einer Glaubensgemeinschaft in der Göttinger Straße ein. Als Bewohner des Hauses auf die Person aufmerksam werden, flüchtet diese unerkannt in unbekannte Richtung. Diebesgut wurde nicht erlangt. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Neuenkirchen-Vörden unter Tel.: (05493) 913560 entgegen.

Neuenkirchen-Vörden - Sachbeschädigung

Zwischen Dienstag, 14. Juni 2022, 00.00 Uhr und Dienstag, 28. Juni 2022, 10.00 Uhr, beschädigte eine bislang unbekannte Person die äußere Fensterscheibe eines doppelverglasten Fensters eines Gebäudes in der Wittenfelder Straße. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Neuenkirchen-Vörden unter 05493 913560 entgegen.

Neuenkirchen-Vörden - Fahren unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln

Am Dienstag, um 16.30 Uhr befuhr ein 54-Jähriger aus Damme die Hinnenkamper Straße mit einem Pkw, obwohl er unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln stand. Ein durchgeführter Drogentest fiel positiv aus. Die Entnahme einer Blutprobe wurde angeordnet und die Weiterfahrt untersagt.

Holdorf - Verkehrsunfall unter Einfluss von Alkohol

Am Dienstag, 28. Juni 2022, 19.13 Uhr, befuhr ein 57-jähriger Fahrradfahrer den Parkplatz des Rathauses in der Großen Straße. In einer Rechtskurve touchierte er einen haltenden Pkw, wodurch ein Sachschaden entstanden ist. Die Polizeibeamten führten mit dem Mann aus Holdorf einen Atemalkoholtest durch. Dieser ergab einen Wert von 3,13 Promille. Es wurde eine Blutentnahme durchgeführt.

Vechta - Verkehrsunfall mit einer leicht verletzten Person

Am Dienstag, 28. Juni 2022, um 16.06 Uhr, fuhr ein 28-jähriger Fahrradfahrer aus Vechta auf dem Radweg der Raiffeisenstraße in Langförden und wollte an der Hauptstraße nach rechts auf den dortigen Radweg abbiegen. An der Einmündung kollidierte er mit einer von rechts kommenden 61-jährigen Fahrradfahrerin aus Vechta, die den linksseitigen Radweg an der Hauptstraße in Richtung Lange Straße befuhr. Dabei wurde die Frau leicht verletzt.

Goldenstedt - Verkehrsunfallflucht

In der Zeit zwischen Samstag, 4. Juni 2022, 8.00 Uhr und Montag, 27. Juni 2022, 10.15 Uhr, beschädigte eine bislang unbekannte Person mit einem Fahrzeug vermutlich beim Parkvorgang auf einem Parkplatz im Pastor-Albers-Weg einen Fahnenmast der Gemeinde. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Goldenstedt unter 04444 967220 entgegen.

Damme - Verkehrsunfall

Am Dienstag, 28. Juni 2022, um 12.35 Uhr, befuhr eine 72-Jährige aus Marl die Straße Am Sportpatz mit einem Pkw und beabsichtigte nach rechts auf die Dielinger Straße einzubiegen. Hierbei übersah sie einen von links kommenden, vorfahrtsberechtigten 80-jährigen Pkw-Fahrer aus Haselünne. Es kam zum Zusammenstoß der Fahrzeuge, wodurch ein Sachschaden in Höhe von 8.000,00 EUR verursacht wurde.

Damme - Diebstahl aus PKW

Am Montag, 17. Juni 2022, zwischen 16.45 Uhr und 17.00 Uhr, entwendeten bislang unbekannte Täter auf einem Parkplatz in der Friedhofstraße die schwarze Geldbörse samt Inhalt eines 24-Jährigen aus Neuenkirchen-Vörden aus dessen PKW. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Damme unter Tel.: (05491) 999360 entgegen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta, übermittelt durch news aktuell